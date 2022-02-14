لافروف: هناك فرصة للاتفاق حول ضمانات الأمن
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، أكد وجود فرصة للاتفاق بشأن الضمانات الأمنية.
مشيراً إلى تضمن الرد الأمريكي على المقترحات الروسية في هذا الشأن نقاطا إيجابية. إلى ذلك، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بوتين بأن القوات الروسية ستنهي قريبا جزءا من تدريباتها.
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