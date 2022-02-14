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دونيتسك: كييف تنقل بسرعة أسلحة نحو خط التماس

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أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد /دينيس بوشيلين/ أن كييف تنقل بسرعة الأسلحة التي تتلقاها من دول الغرب نحو خط التماس.

كما كشف أن المدربين الأجانب أعدوا أكثر من عشرين ألف عسكري أوكراني قد ينفذوا أعمالا تخريبية خلال عمليات قتالية. من جانبها كشفت الشرطة الشعبية أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أعدت خطة لغزو دونباس.

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