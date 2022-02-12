بوتين: انضمام أوكرانيا للناتو سيكون له عواقب
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أكد الكرملين أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن لم تتوصل لأجوبة بشأن الضمانات الأمنية وتوسع الناتو.
مشيرا إلى أن الرئيس الروسي حذر من أن ضخ الأسلحة لأوكرانيا وانضمامها للحلف سيؤدي إلى عواقب وخيمة. هذا وشدد بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة ممارسة ضغوط على كييف لتنفيذ اتفاقيات مينسك.
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