شويغو يحث الغرب على خفض التصعيد حول أوكرانيا

حث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال محادثاته مع نظيره البريطاني بن والاس في موسكو، دول الغرب على خفض التصعيد والكف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.

من جانبه شدد والاس على ضرورة إطلاق قناة اتصال دائمة بين الجيشين البريطاني والروسي، مشيرا إلى أنه بحث بالتفصيل مع شويغو المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.