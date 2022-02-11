المجلس الاقتصادي العربي يبحث تداعيات الجائحة
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شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على ان جائحة كورونا شكلت تحديا طارئا أمام الدول العربية التي تواجه تداعياتها السلبية.
جاء ذلك خلال اجتماع في القاهرة لمجلس الاقتصادي الاجتماعي بحضور وزراء الاقتصاد والمال العرب. وقد ناقش الاجتماع ملفات عدة منها سبل مواجهة تداعيات جائحة كورونا و زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية.
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