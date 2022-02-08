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القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في نابلس

أخبار العالم العربي

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل3 فلسطينيين بعدما فتح الجيش الإسرائيلي النار على سيارة كانت تقلهم في مدينة نابلس، بالضفة الغربية..

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية العملية ووصفتها بجريمة إعدام ميداني، في غضون ذلك أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن الشبان الثلاثة ينتمون إليها وتوعدت بالرد..

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