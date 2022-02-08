حكومة لبنان تتجه إلى إقرار الموازنة العامة

يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة يوم الخميس المقبل لإقرار الموازنة العامة للعام الجاري، وقد خصص المجلس جلسات لبحث ملفات الكهرباء النفايات والبيئة إلى ما بعد إقرار الموازنة

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