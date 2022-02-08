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حكومة لبنان تتجه إلى إقرار الموازنة العامة

أخبار العالم العربي

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يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة يوم الخميس المقبل لإقرار الموازنة العامة للعام الجاري، وقد خصص المجلس جلسات لبحث ملفات الكهرباء النفايات والبيئة إلى ما بعد إقرار الموازنة

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