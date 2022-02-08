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طهران تتمسك بضرورة التوصل لاتفاق دائم بفيينا

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أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن الاتفاق الجيد مع الضمانات الكافية هو معيار طهران بمفاوضات فيينا النووية.

مشيرا إلى أن الاتفاق المؤقت ليس مدرجا على جدول الأعمال..

بدوره، قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن طريق المفاوضات لن يكون معبّدا دون تخلي واشنطن عن سياسة الضغوط القصوى.

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