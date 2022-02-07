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المغرب تشيع جثمان الطفل ريان لمثواه الأخير

أخبار العالم العربي

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شيع المواطنون في مدينة شفشاون المغربية جثمان الطفل الراحل ريان وسط حضور جماهيري ورسمي كبير.

وقضى ريان البالغ من العمر 5 أعوام بعد سقوطه في بئر مهجورة بعمق 60 مترا وقُطرٍ لا يتجاوز 30 سنتميترا، حيث مكث داخل البئر 5 أيام جرت خلالها محاولات حثيثة لإنقاذه، لكنه عانى من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور، ليفارق الحياة  قبل وصول فرق الإنقاذ إليه..

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