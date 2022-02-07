البرلمان العراقي يخفق بانتخاب رئيس للجمهورية
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أخفقَ البرلمان العراقي بانتخاب رئيس للجمهورية بعد كسر النصاب القانوني لعقد الجلسة، يأتي ذلك بعد أن قررت عدة كتل نيابية مقاطعة الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس.
أخفقَ البرلمان العراقي بانتخاب رئيس للجمهورية بعد كسر النصاب القانوني لعقد الجلسة، يأتي ذلك بعد أن قررت عدة كتل نيابية مقاطعة الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس.
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