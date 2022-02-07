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البرلمان العراقي يخفق بانتخاب رئيس للجمهورية

أخبار العالم العربي

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أخفقَ البرلمان العراقي بانتخاب رئيس للجمهورية بعد كسر النصاب القانوني لعقد الجلسة، يأتي ذلك بعد أن قررت عدة كتل نيابية مقاطعة الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس.

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