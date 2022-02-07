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برلمان ليبيا يقر خريطة طريق المرحلة المقبلة

أخبار العالم العربي

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أقر مجلس النواب الليبي في جلسته خريطة طريقٍ للمرحلة المقبلة في البلاد، تنص على إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا.

كما أعلن رئيس المجلس عقيلة صالح أن المُرَّشحَيْن لمنصب رئيس الوزراء، فتحي باشاغا وخالد البيباص هما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح للمنصب.

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