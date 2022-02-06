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القمة الإفريقية تعلق منح إسرائيل صفة مراقب

أخبار العالم العربي

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قَررت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا تعليقَ قرار رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي منح إسرائيل صفة مراقب.

وخلال القمة شدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري على وجود العديد من القواسم المشتركة بين الدول الإفريقية للتعامل مع التحديات المختلفة للسلم والأمن في القارة.

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