طهران تدعو للتوازن بالتزامات أطراف المفاوضات

دعا الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني واشنطن إلى تحقيق توازن في التزاماتِ أطراف المحادثات بفيينا، للتوصل إلى تفاهم جيد.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران تسعى لاتفاق جيد وليس مؤقتا أو محدودا.

وتتطلع لرؤية السلوك العملي للأمريكيين في رفع العقوبات بطريقة موضوعية وملموسة..