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القمة 35 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا تناقش ملفات الاقتصاد والصحة والأمن ومكافحة الإرهاب

أخبار العالم العربي

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قمّة الاتحادِ الإفريقي تنطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدارِ يوميْن، ملفات عدة منها رفض التدخلِ الخارجي والتنديد بتقويض أنظمة دستورية لا سيّما غربَ القارة.

إلى جانب ملفات أمنية وصحية، وحديث عن التنمية ومكافحة الإرهاب، ملف الغذاء في القارة حاضر أيضاً إلى جانب الملف الصحي والاقتصادي والأمني.

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