روسيا والصين.. دور مهم لدعم الاستقرار الدولي

تلعب روسيا والصين دورا مهما في استقرار الأوضاع على الساحة الدولية لاسيما في مواجهة التحديات المشتركة والأزمات.

وتأتي زيارة الرئيس بوتين إلى بكين ضمن إطار تعزيز هذه العلاقة التي تتميز بالشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.