 
مباشر

روسيا والصين.. دور مهم لدعم الاستقرار الدولي

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbph

تلعب روسيا والصين دورا مهما في استقرار الأوضاع على الساحة الدولية لاسيما في مواجهة التحديات المشتركة والأزمات.

وتأتي زيارة الرئيس بوتين إلى بكين ضمن إطار تعزيز هذه العلاقة التي تتميز بالشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا