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بوتين: الغرب تجاهل مطالبنا حول ضمانات الأمن

أخبار روسيا

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أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهنغاري /فيكتور أوربان/ أن الغرب تجاهل مطالب روسيا الرئيسية بشأن الضمانات الأمنية.

وقال بوتين إن واشنطن تستغل أوكرانيا كأداة لاحتواء روسيا. بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي /سيرغي لافروف/ موافقة نظيره الأمريكي /أنتوني بلينكن/ على بحث قضايا بشأن مبدأ شمولية الأمن، وذلك عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين.

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بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية