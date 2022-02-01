بوتين: الغرب تجاهل مطالبنا حول ضمانات الأمن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/saw4
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهنغاري /فيكتور أوربان/ أن الغرب تجاهل مطالب روسيا الرئيسية بشأن الضمانات الأمنية.
وقال بوتين إن واشنطن تستغل أوكرانيا كأداة لاحتواء روسيا. بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي /سيرغي لافروف/ موافقة نظيره الأمريكي /أنتوني بلينكن/ على بحث قضايا بشأن مبدأ شمولية الأمن، وذلك عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.