بوتين: الغرب تجاهل مطالبنا حول ضمانات الأمن

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهنغاري /فيكتور أوربان/ أن الغرب تجاهل مطالب روسيا الرئيسية بشأن الضمانات الأمنية.

وقال بوتين إن واشنطن تستغل أوكرانيا كأداة لاحتواء روسيا. بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي /سيرغي لافروف/ موافقة نظيره الأمريكي /أنتوني بلينكن/ على بحث قضايا بشأن مبدأ شمولية الأمن، وذلك عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين.