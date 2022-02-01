 
مباشر
عاجل
بوتين: وعدونا بعدم تقدم الناتو بوصة واحدة نحو الشرق لكنهم خدعونا وتصرفوا بشكل آخر

الدبيبة يتهم صالح بمحاولة العودة للانقسام

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sau1

اتهم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، رئيس البرلمان عقيلة صالح بتدبير ما وصفها بالمحاولة اليائسة لإعادة الانقسام إلى ليبيا.

وقال الدبيبة إن الاتفاق السياسي حدد طبيعة العلاقة بين الهيئات والمؤسسات الليبية، مؤكدا استمرار عمل حكومته. وكان عقيلة صالح قد صرح عقب جلسة للبرلمان في طبرق، أن النواب سينظرون في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية