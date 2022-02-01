الدبيبة يتهم صالح بمحاولة العودة للانقسام
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اتهم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، رئيس البرلمان عقيلة صالح بتدبير ما وصفها بالمحاولة اليائسة لإعادة الانقسام إلى ليبيا.
وقال الدبيبة إن الاتفاق السياسي حدد طبيعة العلاقة بين الهيئات والمؤسسات الليبية، مؤكدا استمرار عمل حكومته. وكان عقيلة صالح قد صرح عقب جلسة للبرلمان في طبرق، أن النواب سينظرون في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة.
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