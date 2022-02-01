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غزة.. فعالية لدعم تقنية البرمجة لدى التلاميذ

أخبار العالم العربي

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نظمت جمعية الثقافة والفكر الحر مشروعاً بحمل اسم أطفال غزة يبرمجون، يتنافس من خلاله عشرات الطلاب والطالبات على برمجة الروبوتات، ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

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