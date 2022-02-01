غزة.. فعالية لدعم تقنية البرمجة لدى التلاميذ

نظمت جمعية الثقافة والفكر الحر مشروعاً بحمل اسم أطفال غزة يبرمجون، يتنافس من خلاله عشرات الطلاب والطالبات على برمجة الروبوتات، ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

تابعوا RT على