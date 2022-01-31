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الأسد يدعو لعلاقات عربية تلبي مصالح الشعوب

أخبار العالم العربي

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دعا الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية العماني /بدر بن حمد البوسعيدي/ إلى وضع أسس للعلاقات السياسية العربية، مبنيةٍ على مصالح الشعوب.

بدوره قال البوسعيدي، إن بلدانا عربية عديدة تكثف جهودها لِلَم الشمل وتصحيح أخطاء الماضي، مؤكدا سعي عُمان لتعزيز العلاقات مع سوريا في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية.

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