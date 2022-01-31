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برزاني والحلبوسي والصدر يبحثون تأليف الحكومة

أخبار العالم العربي

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أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضرورة تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

ودعا عقب لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى الحوار مع ما وصفها بالمعارضة الوطنية. إلى ذلك قال الحلبوسي إن زمن التدخل الخارجي في تشكيل الحكومة العراقية ولى.

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