موسكو: واشنطن تنشر الهستيريا بشأن أوكرانيا

اتهمت موسكو واشنطن بنشر هيستيريا بشأن عزم روسيا غزو أوكرانيا. ودعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن /فاسيلي نيبينزيا/ إلى عدم استخدام المجلس لبث دعاية مبالغ فيها بشأن أوكرانيا.

من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة /ليندا توماس غرينفيلد/ إن واشنطن رصدت تحركات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تريد مواجهة عسكرية بسبب أوكرانيا.