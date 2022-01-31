موسكو: واشنطن تنشر الهستيريا بشأن أوكرانيا
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اتهمت موسكو واشنطن بنشر هيستيريا بشأن عزم روسيا غزو أوكرانيا. ودعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن /فاسيلي نيبينزيا/ إلى عدم استخدام المجلس لبث دعاية مبالغ فيها بشأن أوكرانيا.
من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة /ليندا توماس غرينفيلد/ إن واشنطن رصدت تحركات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تريد مواجهة عسكرية بسبب أوكرانيا.
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