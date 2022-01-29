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الخارجية الفلسطينية تندد بتصريحات بينيت

أخبار العالم العربي

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نددت الخارجية الفلسطينية بالتصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت الرافضة لقيام دولة فلسطينية واعتبرتها معادية للسلام ومواصلة للتمرد على الاتفاقيات الموقعة.

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