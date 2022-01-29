الخارجية الفلسطينية تندد بتصريحات بينيت
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نددت الخارجية الفلسطينية بالتصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت الرافضة لقيام دولة فلسطينية واعتبرتها معادية للسلام ومواصلة للتمرد على الاتفاقيات الموقعة.
نددت الخارجية الفلسطينية بالتصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت الرافضة لقيام دولة فلسطينية واعتبرتها معادية للسلام ومواصلة للتمرد على الاتفاقيات الموقعة.
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