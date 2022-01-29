عون: لبنان يريد أفضل علاقات مع الدول العربية
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه مفتي الجمهورية /عبد اللطيف دريان/ في دار الإفتاء ببيروت أكد أهمية مشاركة كافة مكونات المجتمع اللبناني في الحياة السياسية.
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية اللبناني / عبد الله بو حبيب / أن الرد على المبادرة الكويتية أصبح جاهزا مؤكدا أنه إيجابي.
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