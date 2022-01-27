موسكو: واشنطن لم تتجاوب مع مخاوفنا الأمنية

أعلن الكرملين أن واشنطن لم تأخذ بعين الاعتبار أهم مخاوف موسكو إزاء مسائل الأمن الأساسية في ردها على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية.

في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واشنطن لم ترد على السؤال الأساسي حول عدم توسع حلف الناتو شرقا. مشيرا إلى أن ردود واشنطن والناتو تسمح بإجراء حوار جدي لكن حول قضايا ثانوية.