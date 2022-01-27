موسكو: واشنطن لم تتجاوب مع مخاوفنا الأمنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9k6
أعلن الكرملين أن واشنطن لم تأخذ بعين الاعتبار أهم مخاوف موسكو إزاء مسائل الأمن الأساسية في ردها على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية.
في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واشنطن لم ترد على السؤال الأساسي حول عدم توسع حلف الناتو شرقا. مشيرا إلى أن ردود واشنطن والناتو تسمح بإجراء حوار جدي لكن حول قضايا ثانوية.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.