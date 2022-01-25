المحكمة الاتحادية ترد الطعن بجلسة البرلمان

رفضت المحكمة الاتحادية في العراق الطعن المقدم في دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، وقررت إلغاء قرارها السابق المتعلق بوقف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا..

من جهته جدد زعيم التيار الصدري، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مضيفا أن بابه مفتوح أمام من يحسن الظن بهم، حسب تعبيره.