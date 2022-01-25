المحكمة الاتحادية ترد الطعن بجلسة البرلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s914
رفضت المحكمة الاتحادية في العراق الطعن المقدم في دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، وقررت إلغاء قرارها السابق المتعلق بوقف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا..
من جهته جدد زعيم التيار الصدري، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مضيفا أن بابه مفتوح أمام من يحسن الظن بهم، حسب تعبيره.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.