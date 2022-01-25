 
مباشر

المحكمة الاتحادية ترد الطعن بجلسة البرلمان

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s914

رفضت المحكمة الاتحادية في العراق الطعن المقدم في دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، وقررت إلغاء قرارها السابق المتعلق بوقف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا..

من جهته جدد زعيم التيار الصدري، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مضيفا أن بابه مفتوح أمام من يحسن الظن بهم، حسب تعبيره.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا