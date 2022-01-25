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مصر والجزائر تؤكدان أهمية الانتخابات بليبيا

أخبار العالم العربي

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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في القاهرة على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وخروج القوات الأجنبية منها

 فيما أكد تبون سعي بلاده للوصول إلى توافق عربي خلال القمة العربية المؤمِّل عقدُها في الجزائر في العام الحالي.

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