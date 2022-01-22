مصر.. موجة خامسة من كورونا وزيادة الإصابات

تشهد مصر ارتفاعا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بحسب البيانات الرسمية، وهو ما دفع مصالح حكومية إلى إعلان تخفيض أعداد الحضور فيها والتوجه لنقص أعداد الطلاب في المدارس والجامعات.

وبدأت وزارة الصحة العمل بضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية عبر الحجر الصحي في المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية.