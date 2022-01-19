موسكو: توريد الأسلحة لأوكرانيا سبب التوتر
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قال الكرملين إن توتر الأوضاع بشأن أوكرانيا سببه توريد الأسلحة إلى كييف، ومناورات حلف الناتو العسكرية.
بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الوضع بشأن الأمن في أوروبا حرج جراء سياسية واشنطن والناتو، نافيا في الوقت ذاته وجود خطر لاندلاع حرب في أوروبا.
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