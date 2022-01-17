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ابن زايد يتوعد الحوثيين بعد استهدافهم أبوظبي

أخبار العالم العربي

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أدان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان استهداف الحوثيين لأبوظبي، متوعدا بالرد على ذلك.

بدورها أكدت شرطة أبو ظبي مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين إثر انفجار صهاريج لنقل المحروقات بمنطقة المصفح، كما أعلنت اندلاع حريق في مطار أبو ظبي الدولي.

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