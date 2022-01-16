الحرية والتغيير تطرح رؤيتها لحل أزمة السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6kl
أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان أنه سيتعامل بإيجابية مع دعوة الأمم المتحدة للتشاور من أجل إنهاء الأزمة.
وحمل المجلس في بيان له المكون العسكري مسؤولية الأوضاع الراهنة. يأتي ذلك فيما أكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي /بانكول أديوي/ استعداد الاتحاد لدعم التوافقِ بين الأطراف بالسودان من أجل تحقيق الانتقال السياسي.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.