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الحرية والتغيير تطرح رؤيتها لحل أزمة السودان

أخبار العالم العربي

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أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان أنه سيتعامل بإيجابية مع دعوة الأمم المتحدة للتشاور من أجل إنهاء الأزمة.

وحمل المجلس في بيان له المكون العسكري مسؤولية الأوضاع الراهنة. يأتي ذلك فيما أكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي /بانكول أديوي/ استعداد الاتحاد لدعم التوافقِ بين الأطراف بالسودان من أجل تحقيق الانتقال السياسي.

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