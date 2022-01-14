تونس.. احتجاجات واعتقالات بذكرى الثورة البلاد
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شهدت العاصمة التونسية تظاهرات دعت إليها قوى سياسية لإحياء ذكرى ثورة الرابع عشر من يناير، ورفضا لإجراءات الرئيس /قيس سعيد/.
وفرقت قوات الأمن المتحجين باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ، وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان سابق اعتقال عدد من الأشخاص كانوا بصدد توزيع أموال على من وصفتهم بالمنحرفين، لتنفيذ أعمال شغب وتخريب.
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