تونس.. احتجاجات واعتقالات بذكرى الثورة البلاد

شهدت العاصمة التونسية تظاهرات دعت إليها قوى سياسية لإحياء ذكرى ثورة الرابع عشر من يناير، ورفضا لإجراءات الرئيس /قيس سعيد/.

وفرقت قوات الأمن المتحجين باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ، وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان سابق اعتقال عدد من الأشخاص كانوا بصدد توزيع أموال على من وصفتهم بالمنحرفين، لتنفيذ أعمال شغب وتخريب.