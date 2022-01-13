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قوات حفظ السلام تبدأ الانسحاب من كازاخستان

أخبار العالم

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أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي بدء انسحاب قوات حفظ السلام التبعة لها من كازاخستان وتسليم مهامها لقوات الأمن هناك.

من جانبه أكد الأمين العام للمنظمة /ستانيسلاف زاس/ أن عملية قوات حفظ السلام في كازاخستان كانت أول تطبيق حقيقي للقدرات الجماعية للمنظمة وأنها أثبتت قدرتها الحقيقية والفعالة.

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