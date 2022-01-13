قوات حفظ السلام تبدأ الانسحاب من كازاخستان

أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي بدء انسحاب قوات حفظ السلام التبعة لها من كازاخستان وتسليم مهامها لقوات الأمن هناك.

من جانبه أكد الأمين العام للمنظمة /ستانيسلاف زاس/ أن عملية قوات حفظ السلام في كازاخستان كانت أول تطبيق حقيقي للقدرات الجماعية للمنظمة وأنها أثبتت قدرتها الحقيقية والفعالة.