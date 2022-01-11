موسكو تحذر من المماطلة بالمفاوضات الأمنية
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حذّر الكرملين واشنطن من المماطلة بعملية التفاوض بشأن الضمانات الأمنية.. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو لم تلمس حتى الآن أي مؤشرات للتفاؤل.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تنتظر ردا سريعا من واشنطن..
فيما نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر مطلع أن واشنطن وعدت بتقديم ردٍ مكتوبٍ على مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية الأسبوع المقبل.
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