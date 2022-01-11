تواصل محادثات فيينا بشأن النووي الإيراني
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تتواصل المفاوضات في فيينا بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
وقالت مصادر إيرانية مطلعة لـ آر تي إن الخلافات لا تزال عالقة حول مسألتي رفع العقوبات الكاملة عن إيران، مقابل إخضاع برنامجها النووي لرقابة دولية، بالتنسيق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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