ارتفـاع ملموس بعدد المصابين بمتحور أوميكرون بالضفة الغربية والحكومة تتخذ إجراءات لاحتوائه

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يوميا ترصد وزارة الصحة الفلسطينية اصابات جديدة بمتحورِ كورونا أومكرون ما يهدد بسرعة انتشاره بين الفلسطينين.

مئات الاصاباتِ بالمتحور الجديد لحالات من مختلفِ محافظاتِ الضفة الغربية بينهم قادمين من الخارج ومخالطين لمصابين