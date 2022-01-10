موسكو: لا تفاهمات بشأن عدم توسع الناتو شرقا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في ختام المباحثات الروسية الأمريكية في جنيف، أكد تعذر التوصل إلى تفاهمات بشأن عدم توسع الناتو شرقا.

وحمّل ريابكوف واشنطن المسؤولية عن أخطار المجابهة مستقبلا.

مؤكدا عدم وجود نية لدى روسيا لغزو أوكرانيا، من جهتها قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إن وفدها أبلغ الجانب الروسي برفضهم مناقشة القضايا المتعلقة بأمن أوروبا وأوكرانيا دون حضورهم.