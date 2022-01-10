مطالب بلجنة دولية لمتابعة حالة أسير فلسطيني

حمّلت الحكومة الفلسطينية إسرائيل كامل المسؤولية عن حياة الأسير ناصر أبو حميد، فيما طالبت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية بتشكيل لجنة طبية دولية لمتابعة حالة الأسير

يأتي ذلك مع فعاليات بالضفة الغربية تدعو لإنقاذ حياته وإطلاق سراحه لتلقي الرعاية الطبية لا سيما مع إصابته بسرطان الرئة.