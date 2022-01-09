المقداد يلتقي بدمشق وفدا من فتح يرأسه الرجوب
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التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق وفدا من حركة فتح الفلسطينية، برئاسة أمين لجنتها المركزية اللواء جبريل الرجوب.
وسلم الوفد الفلسطينيُ للمقداد رسالةً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره السوري بشار الأسد، تضمنت تأكيد عمق العلاقات بين شعبي البلدين.
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