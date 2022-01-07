تفاؤل تبديه أطراف مختلفة في فيينا حول إمكانية التوصل لنتائج مع إصرار طهران على رفع العقوبات

تقدم وأجواء إيجابية في محادثات فيينا تؤكّده تصريحات صادرة عن أكثر من جهة، طهرانُ تتحدّث عن استمرارِ الجهود للتوصّل إلى اتفاق نهائي.

وتعتبر أن النجاح في ذلك مشروط برفع العقوبات عن إيران وموافقة الدول الغربية على ضمانات تخص مراقبة عملية رَفْعِ العقوبات عقب الشروع في تطبيقها بإجراءات عملية وفورية.