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تواصل مباحثات فيينا بشأن النووي الإيراني

أخبار العالم

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تتواصل الجولة الثامنة لمحادثات فيينا بشأن البرنامج الإيراني النووي، حيث أجرى كبار مفاوضي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا محادثات مع مساعد وزير الخارجية، كبير المفاوضين علي باقري كني.

وأكد مصدر أوروبي أن المفاوضين أجروا محادثات بناءة في مجال الحظر والقضايا النووية، وهم يسعون بكل جدية لخفض الخلافات في وجهات النظر.

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