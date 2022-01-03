استئناف جولة ثامنة من مفاوضات فيينا

استؤنفت في فيينا اليوم الجولة الثامنة من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد تعليقها الخميسَ الماضي لمدة ثلاثة أيام.

هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، وجود نص مشترك على طاولة المفاوضات، وضع بعد تراجع الأطراف عن مطالبها القصوى، وقال إن طهران لن تقبل بسقف زمني للمفاوضات، مؤكدا ضرورة تقديم واشنطن إطارًا حقيقيا لرفع العقوبات