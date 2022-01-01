إسرائيل ترصد إطلاق صاروخين من غزة نحو البحر

أعلن الجيش الإسرائيلي رصدَ إطلاقِ صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط، سقطا قبالةَ سواحلِ منطقة تل أبيب الكبرى، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه وفقا للسياسة المتبعة لم تفعل صافرات الإنذار، أو إطلاق صواريخ منظومة القبة الحديدية لاعتراضهما. بدورها تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في المنطقة، مشيرة إلى عمليات تمشيط في البحر بحثا عن شظايا للقذيفتين، ونشرت صورا قالت إنها لمكان سقوطهما، بدورها قالت مصادر فلسطينية إن إطلاق الصاروخين لم يكن في إطار التجارب.