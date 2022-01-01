العالم يحتفل بالعام الجديد رغم قيود كورونا
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استقبلت معظم دول العالم عيد رأس السنة، باحتفالات وفعاليات عدة ، وذلك رغم قيود فرضها تفشي فيروس كورونا، أجواء الاحتفال في مدن عدة حول العالم نتابعها بالعرض التالي.
استقبلت معظم دول العالم عيد رأس السنة، باحتفالات وفعاليات عدة ، وذلك رغم قيود فرضها تفشي فيروس كورونا، أجواء الاحتفال في مدن عدة حول العالم نتابعها بالعرض التالي.
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