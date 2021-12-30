الصدر يطالب بتوثيق انسحاب قوات التحالف لدى مجلس الأمن

أصدر الرئيس العراقي /برهم صالح/ مرسوما طلب بموجبه من مجلس النواب الجديد عقد جلسته الأولى في التاسع من الشهر المقبل.

في غضون ذلك، أصدر زعيم التيار الصدري /مقتدى الصدر/ بيانا دعا فيه إلى إرسال طلب رسمي لمجلس الأمن الدولي يتضمن لائحة تفصيلية بطريقة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وشدد البيان على أهمية منع أي وجود عسكري داخل السفارة الأمريكية ببغداد وتحقيق التوازن في نسب التمثيل الدبلوماسي بين العراق والولايات والمتحدة، مشيرا إلى أن تنفيذ رئيس الوزراء لهذه البنود يعد إنهاءً فعليا للاحتلال، حسب البيان.