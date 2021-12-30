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طهران: بحثنا آليات التحقق من رفع العقوبات

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أكد كبير المفاوضين الإيرانيين /علي باقري كني/ أن المباحثات في فيينا تطرقت إلى آليات التحقق من رفع العقوبات المفروضة على إيران، يأتي ذلك في ظل تباين المواقف بين طهران والأوروبيين.

وقالت مصادر إيرانية إن الأوروبيين يطالبون طهران بالالتزام بشروط الاتفاق في برنامجها النووي من دون أن يتوجهوا نحو الإسراع في رفع العقوبات.

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