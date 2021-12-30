الروس يستعدون للاحتفال برأس السنة الجديدة

مع اقتراب حلول رأس السنة الجديدة، ترتدي المدن الروسية حلة العيد، بينما يستعد السكان في مختلف المدن الروسية، ومن بينها مدينة يكاترينبورغ، لتزيين شجرة الميلاد.

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