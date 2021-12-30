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الروس يستعدون للاحتفال برأس السنة الجديدة

أخبار روسيا

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مع اقتراب حلول رأس السنة الجديدة، ترتدي المدن الروسية حلة العيد، بينما يستعد السكان في مختلف المدن الروسية، ومن بينها مدينة يكاترينبورغ، لتزيين شجرة الميلاد.

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