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الليرة التركية تسجل تراجعا بعد مكاسب سابقة

مال وأعمال

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تراجعت الليرة التركية مجددا لتبلغ نحو ثلاث عشرة ليرة مقابل الدولار، بعدما حققت مكاسب الأسبوع الماضي بدعم من خطة الإنقاذ التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويرى الخبراء أن تراجع الليرة يرتبط باستمرار مخاوف المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية في البلاد.

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