 
مباشر

فيينا.. الجولة الثامنة من المفاوضات النووية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s20l

تشهد العاصمة النمساوية فيينا الجولةَ الثامنة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

والتي تصر فيها طهران على رفع العقوبات والسماح لها ببيع النفط وجني العوائد، والحصول على جميعِ المزايا الاقتصاديةِ للاتفاق النووي، فيما تشدد واشنطن على عودة سريعة للالتزام بالاتفاق النووي.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا