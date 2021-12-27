فيينا.. الجولة الثامنة من المفاوضات النووية

تشهد العاصمة النمساوية فيينا الجولةَ الثامنة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

والتي تصر فيها طهران على رفع العقوبات والسماح لها ببيع النفط وجني العوائد، والحصول على جميعِ المزايا الاقتصاديةِ للاتفاق النووي، فيما تشدد واشنطن على عودة سريعة للالتزام بالاتفاق النووي.