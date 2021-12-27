لافروف: لا يمكن أن تستمر المباحثات بشأن الضمانات الأمنية إلى ما لا نهاية

حلف شمال الأطلسي يَستعِدّ لنزاع واسع النطاق مع روسيا، تأكيد يأتي من المؤسّسة العسكرية الروسية.

تقول وزارة الدفاع إنّ الحلف يفتعل أزمة أوكرانية لوقف التعامل مع موسكو، دون أنْ تَستبعد إشعال فتيل حرب محدودة في أوكرانيا بهدف توجيه أصابع الاتهام نحو موسكو ومن ثمّ فرضُ عقوبات جديدة عليها، ذلك سيناريو لا تستبعده القيادةُ الروسية.

رغبة الغرب في تأجيج الوضعِ العسكري قائمة.الجانب الروسي يعول على الحل الدبلوماسي بعيدا عن الخيارات العسكرية والتقنية القائمة، في حال عدم التوصل مع الولايات المتحدة إلى حلول جذرية حول الضمانات الأمنية.