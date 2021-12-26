فرنسا وإيطاليا.. حصيلة قياسية بإصابات كورونا

أعلنت فرنسا وإيطاليا تسجيل أعلى حصيلتي إصابة يومية بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة.

وفيما فرضت عدةُ مدن أوروبية إجراءاتٍ لمواجهة تفشي متحور أوميكرون بالتزامن مع احتفالات عيدي الميلاد ورأسِ السنة تتزايد المخاوفُ من تداعياتِ هذه التدابير على آمال التعافي الاقتصادي.